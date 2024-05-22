国内航线海外航司修复系统故障 仁川机场恢复正常运行

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韩国国际广播电台报道：本月19日发生的IT技术故障导致全球大范围航班停飞，金融、媒体、医疗等平台也纷纷瘫痪。此次事件的影响仍在持续，不过在国内拥有航线的海外航司已恢复正常服务。据韩国国土交通部和仁川国际机场公社21日消息，随着直至20日下午仍存在故障的亚洲航空公司（Air Asia）下属三家海外航司（菲律宾亚航、泰国亚航X、AirAsia Berhad）的系统全部修复，从20日晚11时起，仁川机场不再受微软云服务故障的影响，恢复正常运行。美国达美航空公司（Delta Air Lines, Inc.）、台湾虎航（Tiger air Taiwan）、宿务太平洋航空（Cebu Pacific）等9家海外航司的系统故障也于21日先后修复，目前售票系统正常运行。国内廉价航空公司济州航空（Jeju Air）、易斯达航空公司（Eastar Jet）、普莱米娅航空(Air Premia)的售票预约系统也一度发生故障，不过20日凌晨3时许已全部修复。国土部官员表示，国内廉价航司和海外航司的售票系统均已恢复正常，将继续监视机场运行情况，确保乘客的便利。本次故障发生后，19日、20日两天国内总计有221个航班延误，其中仁川机场63个，金浦、济州等其他机场158个。此次事件的原因是网安公司CrowdStrike在更新其安全软件的过程中与微软Windows系统发生不兼容，导致微软云服务发生故障。专家预计，目前修复工作正在进行中，完全修复可能将耗时数周。