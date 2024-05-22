韩检察总长为检方对金建希女士进行非公开调查道歉

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统夫人金建希女士20日接受检方的面对面调查，成为首位接受调查的在任总统夫人。此次调查针对操纵德意志汽车股价、收受名牌包等嫌疑进行，持续了将近12个小时。调查在检察厅以外场所以非公开方式进行。首尔中央地方检察厅当天传唤金建希至属于该厅管辖的政府保安厅司，就操纵德意志汽车股价、违反《请托禁止法》等事件进行了面对面调查。金建希涉嫌从牧师崔在永（音译）处收受高价名牌包，违反了《请托禁止法》。不过负责金建希事务的总统办公室行政官刘某在接受检方调查时表示，虽然金建希接受了高价手包，但是面谈结束后立刻要求把包还给崔在永。另外，当天金建希还就操纵德意志汽车股价事件接受了长时间调查。检方表示，为调查上述嫌疑要求金建希女士出席传唤，出于对警卫和安全因素的考虑，经协商后在第三方场所实施了面对面调查。金建希方面在调查结束后表示，诚恳接受了调查并如实进行了陈述。检察总长李沅锡（音译）22日表示，金建希女士的非公开调查违反了原则，为此道歉。李沅锡表示，在法律面前没有特惠、也没有圣域，然而这一原则在调查总统夫人的过程中未得到遵守。李沅锡还承认，事前确实未收到报告，未能领导好负责一线工作的检察厅，责任全在自身。在被问及是否计划就此次事件追究责任时，李沅锡表示，将直接听取中央地方检察厅厅长的报告，了解具体情况后采取必要措施。在被问及去留问题时，李沅锡表示，将首先做好力所能及的事，若觉得这些措施仍然不够，届时将考虑去留问题。