尹锡悦：支援暴雨受灾地区迅速恢复 检查农产品供需情况

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统紧急指示支援暴雨地区的迅速恢复、检查农产品供需情况。总统办公室发言人郑惠全（音译）21日在龙山总统办公室召开例行记者会时表示，根据总统的紧急指示，21日上午政策室长成太胤主持召开会议，行政安全部长官、农林畜产食品部长官、企划财政部第一次官与会，集中检查暴雨灾后修复情况和农产品供需管理方案。郑惠全还表示，秘书室长郑镇硕主持召开会议，首席秘书官以上级别全体人员出席，听取了检查内容，并讨论了进一步措施。郑惠全表示，继本月15日将五个地区指定为特别灾难地区之后，目前正为进一步的指定工作对各地受灾情况进行调查，将根据调查结果迅速公布新一批特别灾难地区名单。政府还决定启动跨部门修复支援本部，确保下周出现暴雨、台风天气时，避免造成进一步的损失。郑惠全强调，将发放用于应急修复受破坏设施的特别交付税，最大限度地运用所有可用的财政，为尽快完成应急修复工作提供支援。尹锡悦总统要求采取严密措施，尽快稳定农产品价格，应对酷暑天气等造成的额外损失。郑惠全表示，为了保障受破坏设施尽快得到修复、重新种植农作物，灾害保险评估期从目前的7天大幅缩短至3天，并首先发放保险金估算金额的50%。郑惠全指出，尽管农作物的直接性损失不大，但是白菜和萝卜的政府储备量为历史最高值，其中白菜2.3万吨、萝卜5000吨，将视市场情况灵活供应，全力稳定价格。另外，郑惠全表示，苹果、梨、桃、葡萄等作物受暴雨的影响不大，另据目前了解的情况，家畜损失数量也不足以影响供需。不过受暴雨后高温潮湿天气导致的虫害和酷暑天气影响，存在家禽死亡等潜在因素，将持续进行预先管理。