俄罗斯联邦总检察长首次访问北韩

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韩国国际广播电台报道：俄罗斯联邦总检察院当地时间22日在网站上透露，俄罗斯联邦总检察长伊戈尔·克拉斯诺夫（Igor Krasnov）首次对北韩进行了工作访问。据透露，伊戈尔·克拉斯诺夫总检察长在抵达平壤机场时，受到北韩中央检察所代表团的迎接。俄罗斯和北韩检察机关根据2010年12月缔结的合作协议持续保持关系，此次是俄罗斯联邦总检察长首次访问北韩。据俄罗斯官方媒体塔斯社报道，俄罗斯联邦总检察长伊戈尔·克拉斯诺夫与北韩最高人民会议常任委员会副委员长姜润石、中央裁判所所长崔根英、中央检察所长金哲源举行了会谈。克拉斯诺夫表示，当今俄罗斯和北韩持续积极发展全面伙伴关系，并公开且成功地抵制了强压给俄北的外部发展模式和价值的企图。他强调，俄北必须加强对抗腐败、滥用职权、以及在信息通信技术及环保领域等的高危犯罪的挑战与威胁。两国检察机关的合作将成为实现这一目标的第一步。据悉， 克拉斯诺夫总检察长和金哲源所长签署了俄罗斯联邦总检察院和北韩中央检察所之间扩大合作协议的文件，并签订了检察机关的合作项目。为此，俄罗斯联邦总检察院和北韩中央检察所决定，共同应对利用数字货币和数字金融资产的犯罪、腐败和公共犯罪、环境犯罪以及信息通信技术犯罪等。双方决定，到2026年为止将举行各种会议、研讨会、协议等活动。克拉斯诺夫总检察长表示，能够与北韩共享俄罗斯信息通信犯罪领域的经验，并邀请北韩检察机关有关人士访问俄罗斯。