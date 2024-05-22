韩国医学院教授拒绝招聘实习和住院医生

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韩国国际广播电台报道：随着下半年实习和住院医生的招聘工作于22日启动，韩国主要教学医院正在考虑采取措施限制地方实习与住院医生的申请。首尔峨山医院(Asan Medical Center) 决定不再招聘一年级的实习与住院医生，目的在于防止基础医疗崩溃及地区医院所属的实习和住院医生更换科目，报考皮肤科、整形外科等人气科目。高丽大学医疗院所属教授们正在讨论应聘者在面试过程中落选的理由中包括"地区医疗崩溃"等方案。以延世大学医学院、加图立大学医学院等为中心，出现了不能接受下半年招聘实习和住院医生的学生或拒绝教育等强烈反弹。政府对此表示遗憾，并表示，这只是部分教授的立场，让有勇气继续接受培训的实习和住院医生望而却步。与此同时，政府敦促辞职的实习和住院医生应聘，并强调，此次应聘将适用教学特例。作为患者团体的韩国重症疾病联合会23日就延世大学教授紧急对策委员会拒绝实习和住院医生的方针发表立场时表示，不顾患者的痛苦和生命、妨碍国民治疗权的行为是反人伦的学风。保健福祉部教学环境评价委员会确定下半年实习和住院医生的招募人数为7645名，从22日开始进行招聘工作。报名截至本月31日，经各教学医院的选拔程序，最终合格者将于9月起接受培训。