韩东勋当选执政党国民力量党代表

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：前非常对策委员会委员长韩东勋当选韩国执政党国民力量党代表。与新任党首一起的“亲韩(亲韩东勋)派”的两名最高委员也进入了领导层。韩东勋23日在京畿高阳KINTEX会展中心召开的全党大会上，根据党员投票和普通国民舆论调查的结果，获得了超过半数的62.84%（32.702万票）选票，在没有进入第二轮投票的情况下确定了当选。在国民力量党党首选举中，元喜龙候选人获得18.85%(96177票)、罗卿瑗候选人获得14.58%(74419票)、尹相炫候选人获得3.73%(19051票)的得票率。在进行国民力量党党首选举的同时，以一人两票的方式进行的该党最高委员选举中，张东赫、金在原、林约翰、金玟甸候选人当选。秦钟午候选人当选为未满45岁的青年最高委员。据悉，首席最高委员张东赫和青年最高委员秦钟午为韩东勋候选人的竞选伙伴。林约翰最高委员作为元喜龙候选人的竞选伙伴，被视为"亲尹(亲尹锡悦)派"。韩东勋代表在演讲中表示，没有违背民心的政治。我们必须以国民的心愿和国民的要求做出更多的回应。他还表示，通过健康、建设性的党政关系和合理的讨论，正确把握民心所向，不要坐失良机、及时做出反应。同时，他还表示，他会眷顾那些不支持自己的人士的心情，党内出现意见分歧时，会时常向党员和同事们进行说明、倾听和说服。前总统朴槿惠在2007年与前总统李明博的大选竞选中失败后曾表示，在竞选过程中忘记所有事情吧，如果不能在一夜之间忘记，哪怕是几天几夜也要忘记。韩东勋代表在提及朴槿惠的上述发言时表示，他会和曾经一起竞争的所有人士一起前行，并会倾注特别的心血。据统计，此次国民力量党全党大会的党员投票率为48.51%，比去年3月8日举行的全党大会的投票率（55.10%）低了6.59个百分点。领导层的选举是以80%的党员投票和20%的普通国民舆论调查的比例进行的。