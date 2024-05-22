韩驻美大使：特朗普方面也明确认识到韩美同盟的战略重要性

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韩国国际广播电台报道：韩国驻美国大使赵贤东表示，主张“美国优先”的美国前总统特朗普也明确认识到韩美同盟的战略重要性。赵贤东当地时间23日在华盛顿韩国文化院举行的特派记者会上介绍韩美同盟时表示，美国共和党的核心人士认为“美国优先”并不意味着“美国单独”。赵贤东近期参观了共和党全党大会，并与该党核心人士进行了会晤。赵贤东说，共和党的核心人士表示，美国任何时候都会和盟友在一起，在应对韩半岛、东北亚和全球问题的挑战方面，明确认识到韩美同盟的战略重要性。美国总统拜登宣布退出大选和前总统特朗普被枪击事件震惊美国政治舞台。赵贤东表示，11月举行的美国大选处于极为不寻常且难以预测的情况。赵贤东指出，目前的情况复杂，大选后美国的同盟政策、韩半岛政策、经贸政策有可能出现变化，令人堪忧。不过美国内对韩美同盟的支持是超越党派的，我们在大选后会通过多种途径为强化韩美同盟、深化合作作出努力。韩美首脑以出席北大西洋公约组织首脑会议（简称：北约峰会）为契机举行会谈，并发表《关于韩半岛核威慑、核作战指南的联合声明》。对此，赵贤东表示，这是将韩国尖端传统战斗力和美国核战斗力整合，构建一体型延伸威慑（核保护伞）系统。