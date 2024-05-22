北韩今年第十次投放垃圾气球落在韩国总统府所在地

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韩国国际广播电台报道：韩国联合参谋本部（以下简称“联参”）表示，北韩无视韩国对其扩音喊话，24日再次向韩国投放“垃圾气球”。联参表示，北韩当天上午6时至7时向韩国放飞装载废纸等垃圾的气球。联参人士表示，北韩空飘的气球比平时较高，高度超过2公里，乘西北风向南方飘来。北韩于5月28日首次向韩国投放“垃圾气球”，到目前为止，共投放了十次。此次是本月21日后，时隔三天再次投放“垃圾气球”。此次空飘的垃圾气球首次落在龙山总统府所在地。总统警卫处当天表示，警卫处与联参一道监测到北韩空飘的“垃圾气球”，并发现部分气球落在总统府一带。生化武器应急组对现场进行勘查后发现落地物体无安全隐患和污染风险，并将其回收。目前警卫处与联参合作，持续进行监测。韩军认为，若在空中击落北韩的“垃圾气球”，装载的垃圾有可能在空中飘散造成更大的损失，因此决定在气球落地后予以清除。当天，韩军第四天全面重启对北韩扩音喊话。韩军18日起部分实施了扩音喊话，但21日上午北韩再次空投“垃圾气球”后，转为全面行动的政策。北韩本月20日起在前方地区利用重新安装的扩音器向韩国播出“滋滋”的噪音，以阻止北韩军人和居民收听到韩国的对北广播内容。韩军一位人士表示，最先听到“滋滋”的噪音，以为是北韩在试验对韩广播的扩音器。在持续听到噪音而无广播时，才意识到北韩旨在阻止当地军民收听韩国的广播。