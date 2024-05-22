韩中两国举行外交部门高级别战略对话

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国和中国24日下午在首尔外交部大楼举行了第十轮韩中外交部门高级别战略对话会议。据悉，韩国外交部第一次官金烘均和中国外交部副部长马朝旭在本次对话会上就双边关系、韩半岛问题以及地区与国际局势等事宜相互交换了意见。韩国代表在会上就最近中国陕西和四川一带普降暴雨而造成人员伤亡表示哀悼，并希望中方能够顺利地完成抗洪救灾工作。韩中代表在本次会谈上一致认为，必须在相互尊重、互惠互利的基础上持续发展双边战略合作伙伴关系。通过两国经济合作综合会议、韩中领事会议等，进一步扩大和深化两国经贸合作和人际交流。韩国外交部透露，最近北韩在持续进行综合挑衅的情况下与俄罗斯签订了《全面战略伙伴关系条约》，加强军事与经济合作，加剧了韩半岛和地区局势紧张，韩方表示严重忧虑，并要求中国发挥积极作用。对此，中方代表表示，中国对韩半岛政策没有改变，为解决韩半岛问题将发挥建设性作用。韩方在谈及保护脱北者问题时，阐明了韩国政府赋予的优先顺序和重要性，再次要求中国政府予以积极协助。除此之外，韩中两国代表还就韩日中三国合作、乌克兰和中东等地区以及国际局势相互交换了意见。这是自2021年12月举行视频会议后时隔两年零七个月再次举行韩中外交部门高级别战略对话。两国继今年5月尹锡悦总统和中国国务院总理李强就建立外交部和国防部参与的"2+2"对话协议机制达成协议时隔一个月在首尔举行首次会议，并重启副外长级别会谈，以此增进双边高层沟通。韩中两国相继进行高层交流可解读为相对来说与北韩和俄罗斯的密切关系保持距离的中国具有和韩国加强战略合作意志的结果。