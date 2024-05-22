7月份韩国企业心理指数有所下降

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韩国国际广播电台报道：据调查，企业对经济状况的心理指数比前一个月有所下降。韩国央行韩国银行25日发表的企业心理指数(CBSI)调查结果显示，7月份全产业领域的企业心理指数为95.1，环比下降了0.6个百分点。其中，制造业企业心理指数为95.7，环比下降1.7个百分点，非制造业为94.6，环比上升0.3个百分点。今年8月份的企业心理指数预测值环比上升了0.3个百分点，达到93.4。制造业下降0.9个百分点，降至94.2。非制造业则上升1.1个百分点，为92.8。韩国银行经济统计局统计调查组组长黄熙振(音译)在被问及“企业心理指数虽然有所下降，但前景却有所上升，企业心理指数下降是否可被视为是暂时的现象？"时回答说，需求不振、中国经济放缓、与中国竞争加剧等经济萎靡因素依然存在。7月份企业景气调查指数(BSI)根据各行业的情况则出现不同差异。从7月份的制造业业绩显示，半导体出口持续好转，库存减少，新的订单不断增加，电子、影像、通信设备景气获得改善。但是，随着国际油价上涨，企业收益性下降，且与中国企业竞争加剧的化学物质和家电产品等以及前沿产业的钢铁需求放缓的第一金属、汽车、建设以及需求减少的橡胶、塑料等领域的景气持续下降。非制造业以运输仓储业和科技服务业、电力、燃气等为中心得到了改善。这是受休假季节航空旅客需求增加、海上运费上升导致货物运输企业盈利性改善、以广告代理业中心的销售额增加、以及夏季空调用电需求增加等的影响。