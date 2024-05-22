尹锡悦总统追加指定15地为特别灾难地区

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统25日将因集中性暴雨蒙受重大损失的忠清北道沃川郡、忠清南道锦山郡和扶余郡、全罗北道益山市、庆尚北道安东市等11个地方自治团体所属的15个地方指定为特别灾难地区。总统办公室发言人郑惠全（音译）在书面简报中表示，本月15日经紧急事前调查首批指定五个地方自治团体后，有关部门开展全面调查，追加指定11个地方自治团体为特别灾难地区。此次公布的特别灾难地区名单包括11个地方自治团体所属的5个市、郡和10个邑、面、洞。被指定为特别灾难地区后，原本由地方自治团体负担的一部分重建费用（50%-80%）改为由国家负担，当地财政压力有望减轻。另外，受灾居民可获得灾难补贴，并享受免缴国税、地方税以及公共事业费减免等间接性优惠措施。尹锡悦总统指示行政安全部长官李祥敏等有关部门负责人，针对包括特别灾难地区在内的所有受灾地区，集中政府所有力量，确保应急修复和救援支持迅速到位。尹锡悦总统还表示，今年梅雨季频繁出现超出往年水平的极端性暴雨，导致果蔬类价格上涨，对居民造成负担；应细致管理果蔬供需情况，确保不发生价格波动的情况。尹锡悦总统强调，梅雨季结束后仍反复出现集中性暴雨天气，8月台风也有可能造成损失。在夏季结束前，灾难安全有关部门绝不能产生一丝松懈。