WE MAKE PRICE董事长：将尽力为消费者退款 已处理700笔现场退款

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韩国国际广播电台报道：韩国电商WE MAKE PRICE联合首席董事长柳和铉（音译）25日下午在媒体见面会上表示，当天将为最紧急的用户完成退款，截至目前已现场处理了700笔退款。柳和铉还表示，将在完成用户退款后处理小工商户、个体户等的销售货款支付问题。对货款和退款资金的筹措问题，柳和铉表示，WE MAKE PRICE、TMON和Qoo10集团正共同解决这一问题。不过他并未透露TMON、Qoo10的具体情况。柳和铉对此次事态的原因表示，对Wish（跨国电商平台）收购资金的情况不清楚。今年2月公司引进了新的促销系统，不过由于工作部门的失误，7月应结算的货款金额比预期高出数十亿韩元，导致结算发生问题。在此过程中，沟通存在不足之处，加剧了各方的不安情绪。另外，柳和铉表示，已收到法人账户临时扣押通知，并已说明，账户扣押后将无法为消费者退款。受害者于前一晚要求WE MAKE PRICE退款，并聚集到位于首尔江南区三成洞的公司办公楼。25日凌晨1时许，柳和铉向200余名受害者道歉，随后进行现场退款。WE MAKE PRICE完成了700笔在现场收到的退款要求，并向TMON转达了68笔针对该公司的退款要求。出于对安全的考虑，对上午10时30分以后抵达的用户，WE MAKE PRICE不再提供现场退款，而通过二维码进行在线登记。位于新沙洞的TMON办公大楼也聚集了数十名要求退款的消费者，但是公司方面并未予以应对。两家公司员工目前均在线办公。TMON有关人士表示，目前正在持续为消费者退款，将为所有提出要求的消费者退款；入驻商户的货款结算也在力所能及的范围内进行。TMON通过手机应用程序、官网、Kakao一对一客服、客服中心等方式接受退款申请。上月，Qoo10集团发生海外销售货款未结算的情况；本月初，WE MAKE PRICE、TMON也先后出现结算拖延的情况。