个人信息保护不到位 “速卖通”在韩被开19.7亿韩元罚单

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韩国国际广播电台报道：中国电商平台“速卖通（Aliexpress）”被韩国个人信息保护机构处以逾19.7亿韩元的罚款。“速卖通”被控在将韩国国民个人信息转移至境外的过程中未采取充分的保护措施。个人信息保护委员会24日召开全体会议，表决通过对“速卖通”处以19.78亿韩元的罚款并勒令改正的决定。个人信息保护委员会表示，“速卖通”未向消费者告知个人信息转移目的国、个人信息接收方姓名（法人名）和联系方法等法律规定的公开事项，且未在销售方条款中写明个人信息保护所需措施。另外，会员注销页面极难寻找，账户删除页面为英文，对消费者行使权利造成了困难。韩国《个人信息法》规定，由于转移至境外的个人信息无法受到国内法律保护，经营方须明确告知信息持有主体有关情况并征得同意，并在与销售方的合同内容中写明安全保障措施、关于个人信息侵犯行为的投诉处理和争端解决措施等。个人信息保护委员会对“速卖通”违反《个人信息境外转移保护法》（以下简称《保护法》）的行为处以罚款，并要求“速卖通”在合同中写明韩国法律要求的措施，以防止个人信息接收方滥用所得信息。另外，委员会还要求“速卖通”简化会员注销程序，便于消费者行使权力。“速卖通”在调查过程中满足法定条件，制定了征得用户对个人信息转移境外的同意等《保护法》规定的合法依据；改善了国内代理公开不到位等不足事项，主动采取了修改个人信息处理方针等措施。