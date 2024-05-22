尹锡悦：开启真正的地方时代 克服低生育率

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦表示，开启真正的地方时代才是克服低生育率的捷径，希望各部门积极推进对地方的大胆权力移交和财政支援。尹锡悦25日在忠清南道道厅主持召开第七次中央地方合作会议时作出上述表示。他说，只要地区具有竞争力，生活富裕，低生育问题自然会得到改善。尹锡悦介绍说，各地方自治团体也在作出适于当地的各种努力，庆北地区已向低生育率宣战，编制了1000多亿韩元的预算，正在推进提供全天候照顾服务等地区定制型政策。尹锡悦表示，各地方自治团体需要更多的权力和财政，以根据地区的情况应对低出生率问题。今后政府将对完善就业保险盲点、紧急照顾患病儿童等推进优良政策的自治团体尽力提供帮助。尹锡悦还说，将成立副总理级别的人口战略企划部，负责低生育、老龄化和移民等事务的人口政策，政策重点将放在共存、育儿、居住三大核心领域。为此，政府已于7月11日“世界人口日”向国会提出成立人口战略企划部的《政府组织法》和《低生育、老龄化社会基本法》修正案。尹锡悦说，进入低生育、老龄化社会后将会立即出现劳动力短缺的现象，必须提前采取相应措施。地方工业现场和农渔村已经面临严重的招工难，直接受到学龄人口减少冲击的地方大学正在致力于招募外国留学生和培养人才。尹锡悦强调，必须为怀着韩国梦来到韩国的外国人和留学生创造成为我们社会的一份子、在社区安家落户，进行健康的经济活动的条件。尹锡悦还说，地方自治团体已经在提供各种支援，不过仍需进一步改善有关外国人的政策。