2024年巴黎奥运会开幕式韩国时间27日在塞纳河上举行

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：被誉为“世界文化艺术之都”的法国巴黎时隔100年被染上了蓝、黑、红、黄、绿五环的颜色。2024年巴黎奥运会开幕式于韩国时间27日上午2时30分（当地时间26日下午7时30分）在塞纳河上举行，拉开了为期17天的激战序幕。25日，法国警方对开幕式举办地特罗卡德罗广场和塞纳河周边全面实施交通管制，为奥运会开幕做好了万全准备。随着奥运会开幕的临近，来自世界各地的游客和参赛者涌向法国，为巴黎市增添了生机和活力。继1900年和1924年之后，这是巴黎第三次举行夏季奥运会。1992年（巴塞罗那）、2008年（北京）、2012年（伦敦）夏季奥运会申办战中接连落空，2017年终于第四次申办成功，奥运圣火时隔百年重返法国。来自205个国家奥委会(NOC)的运动员和国际奥委会组织的难民队运动员赶赴巴黎，适应时差并进行赛前训练，做好征战准备。他们将在32个正式比赛项目中争夺329枚金牌。韩国代表团运动员人数为143人，将参加21个项目，这将是自1976年蒙特利尔奥运会之后，韩国运动员参赛规模最小的一届。韩国代表队于18日前往开放的选手村并且在训练营和供餐中心（Team Korea Paris Platform） 进行最后的集训。韩国代表团的目标是至少获得五枚金牌、综合排名前十五。目前选手们以“尽人事，听天命”的心态，默默地等待三年的汗水浇灌出的灿烂果实。