韩国政府将向受到电商拖款事态影响的小工商户提供5600亿韩元的援助

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韩国国际广播电台报道：韩国政府决定，向受到韩国两大电商TMON和WEMAKEPRICE欠款影响的中小工商户提供5600亿韩元规模的援助。企划财政部第一次官金范锡29日上午在政府首尔办公大楼召开了有关WEMAKEPRICE和TMON电商拖欠款项事件的工作会议并发表了如上内容。首先，政府将通过“中小风险企业振兴公团”和“小工商人市场振兴公团”提供2000亿韩元规模的紧急经营安全资金。据悉，紧急经营安全资金只作为一种贷款，并不是直接支援形式的补贴。受害业者可通过低利率贷款获得延迟支付金额或最多为10亿韩元的贷款限额。另外，金融界也将出面提供资金援助，计划动员信用保证基金、企业银行协议项目筹集3000亿韩元，向旅行社等旅游业者以2.5%至3%的优惠利率提供600亿韩元的援助，还延长受损的小工商业者和中小企业的贷款偿还期限、提供技术保证支援等金融支援。同时，受到影响的工商业者的所得税、附加税的缴纳期限最多延长9个月。政府表示，将与航空公司和旅行社进行协商，以支助他们在其他在线平台的入驻，并持续扩大包括免除机票退款手续费等支援。企划财政部第一次官金范锡在当天的会议上就WEMAKEPRICE和TMON电商欠款事件表示，据推算，迄今为止确定未结算的金额约为2100亿韩元，考虑到今后结算日期即将临近，其金额规模将进一步扩大。此次事件的最终责任方是WEMAKEPRICE和TMON电商。政府将最大限度地动用可用资源，为减少消费者和卖家的损失尽力提供援助。