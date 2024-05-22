韩外长：期待日本切实履行佐渡金山相关后续措施

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韩国国际广播电台报道：日本佐渡金山申遗成功，日本政府承诺将介绍朝鲜劳工从事强制劳动的历史。对此，韩国外交部长官赵兑烈表示，期待日本政府采取有诚意的后续措施。赵兑烈当地时间27日出席在老挝万象举行的东盟有关外长会议，并在会后的媒体座谈会上表示，希望日本在现场展品安排、悼念仪式等后续措施方面与韩国政府紧密沟通，继续表现出诚意。申遗成功前，日本还修建了强制劳动有关展览设施。对此，赵兑烈表示，政府吸取了2015年的教训，本次是通过坚持不懈地努力与日本进行协商而不是对抗来解决问题，最终取得了成果。2015年日本军舰岛（端岛）等近代化工业设施申遗成功，当时日本政府承诺将宣传包括朝鲜人强制劳动在内的完整历史，但至今未予以履行。外交部官员表示，韩方的目标并非一味地反对入遗，而是为了确保准确记载并反映历史的阴影和悲痛的过去。在佐渡金山申遗过程中，日本为获得联合国教科文组织成员国、强制劳动受害国家韩国的同意，持续与韩方进行谈判。作为反映“完整历史”的措施，日本在距离遗址两公里处的博物馆设置了介绍强制劳动受害情况的设施。另外，两国还商定于每年7月、8月举行悼念仪式，追悼包括朝鲜人在内的佐渡金山劳工。不过日本驻联合国教科文组织代表在佐渡金山入遗后并未明确提及日本强征朝鲜劳工的历史事实，仅表示将铭记世界遗产委员会的所有相关决定及日本的相关承诺。有意见质疑，日本仍然不承认强征劳工的事实。对此，韩国外交部一名高层官员表示，这一发言是概括性的表述，包含了2015年军舰岛申遗成功当时日本对强征劳工历史的承认，意味着日本将继续遵守过去的承诺。这名官员还警告说，若日本再次违反承诺，将损坏其国际名誉，韩国将继续敦促日本就佐渡金山和近代化工业设施采取后续措施。在当地时间27日举行的第46届联合国教科文组织世界遗产委员会会议上，包括韩国在内的21个成员国全体同意日本佐渡金山列入《世界遗产名录》。佐渡金山是17世纪全球最大的黄金产地，据估算，二战期间至少有2000名朝鲜人在当地被迫从事劳动。