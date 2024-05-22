韩外长就任后首次与俄外长会晤 就北俄合作表明严正立场

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官赵兑烈27日在老挝和俄罗斯外交部部长谢尔盖·拉夫罗夫会晤，讨论北俄军事合作等问题。这是赵兑烈就任以来双方首次会面。据外交部消息，东亚峰会（EAS）外长会议在老挝万象举行，会后赵兑烈与拉夫罗夫举行了简会。外交部表示，赵兑烈向俄方表明了韩国政府对近期俄罗斯与北韩加强军事合作事宜的严正立场。双方商定持续展开对话。据俄罗斯塔斯社 （ITAR-TASS）等媒体报道，拉夫罗夫在老挝当地举行的媒体发布会上表示，赵兑烈首先提出了会晤的要求，因此将聆听韩方的想法。拉夫罗夫还表示，韩国正渐渐地被美国牵着鼻子走，将向赵兑烈公开转达俄方的这一看法。最主要的原因是美国以孤立、惩罚北韩为目的的韩半岛策略。拉夫罗夫还对本月11日韩美首脑会谈上达成协议的两国核共同指南表示担忧。拉夫罗夫表示，俄方尚未得到关于该协议的任何说明，毫无疑问该指南将引发进一步的动荡。有分析认为，拉夫罗夫在会晤中向赵兑烈表达了俄罗斯对韩美同盟强化、韩美日安全合作扩大的抗议。北韩与俄罗斯于上月19日俄罗斯总统普京访问北韩期间签署了加强军事合作的条约，随后韩国向俄罗斯提出警告，并表示将重新考虑不向乌克兰提供杀伤性武器的方针。不过考虑到俄罗斯当地侨胞和韩国企业的利益，政府仍表示将从战略角度管理韩俄关系、继续保持必要的沟通。