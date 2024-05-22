外籍人口增幅创新高 带动韩国总人口时隔三年恢复增长

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韩国国际广播电台报道：去年韩国人口时隔三年恢复增长。尽管韩国籍人口减少，但是外籍人口增长超过10%。韩国统计厅29日公布了《2023年人口住宅总调查结果》。本调查旨在了解韩国总人口、家庭和住宅的特点。调查采取了“资料普查”的方式，对居民登记本、外国人登记本等各类行政资料进行了统计。结果显示，以2023年11月1日为准，韩国总人口为5177万名，同比增长0.2%。总人口自2021年起连续两年减少，但自去年恢复增长。外籍人口是总人口增长的主要推动力。在总人口中，韩国籍人口同比减少0.2%，外籍人口则增长10.4%，增幅为历年最大。统计厅人口普查科科长金書永表示，这一结果反映了去年雇佣许可制度名额大增，受聘外籍劳动者人数增长的情况。韩国籍人口自2021年以来持续减少，其中幼儿、少年人口和劳动力人口的减势尤为明显。幼儿、少年人口（0岁-14岁）从2022年的586万名减少至去年的562万名，在总人口中所占比例跌至10.9%。同一时期，劳动力人口（15岁-64岁）也从3669万名减少至3655万名。另外，首都圈人口集中现象愈发严重。以2023年为准，首都圈人口为2623万名，占总人口的50.7%，为相关统计实施以来的最高值。首都圈人口于2019年首次突破50%，此后逐年增加。2023年家庭总户数为2273万户，同比增长1.5%。单人家庭占比35.5%，同比上升1个百分点。家庭平均成员数为2.21名，较一年前减少0.03名。随着入籍人员和结婚移民人数的增加，多文化家庭户数同比增长4.1%，达到41.6万户。