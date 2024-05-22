韩国今夏热带夜天数创30年来新高

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韩国国际广播电台报道：韩国连续夜间最低气温超过25摄氏度，令人难以入眠。今年夏季出现热带夜的天数已超过7天，是1994年“最热夏天”以来时隔30年的最高纪录。据气象资料公开门户网站29日的数据显示，今年6月1日至7月28日的热带夜天数为7.1天，是1994年（8.6天）以来的最高纪录。热带夜指夜间（下午6时1分至次日上午9时）气温超过25摄氏度的现象。往年（1991年-2020年）6月至7月的热带夜平均天数为2.7天，其中6月无热带夜，7月为2.7天。自1973年相关统计实施以来，6月至7月热带夜天数最多的是1994年，达到8.6天，其中6月为0.1天、7月为8.5天。今年6月和7月各有0.1天和7天热带夜，与1994年后出现最热夏天的2018年（6月0天、7月7.1天）持平。28日，江原道束草（30.6摄氏度）、江陵（30.4摄氏度）还出现了夜间最低气温超过30摄氏度的“超热带夜”现象。超热带夜并非正式气象学用语，但通常指最低气温高于30摄氏度的情况。此外，多地最低气温纷纷创新高。束草最低气温自相关统计实施以来首次突破30摄氏度，东海（29.8摄氏度）、宁越（26.1摄氏度）也均刷新纪录。今年首个热带夜出现于上月10日的江陵，较去年提前6天。伴随着出梅，上周酷暑天气正式来临，预计8月将继续出现热带夜。气象厅预计，韩国全国发布高温警报，未来大部分地区的最高体感温度将达到35摄氏度左右，热带夜现象还将持续一段时间。8月热带夜最多的一年是2018年，为9.4天，其次是1994年和2022年，均为7.9天。今年的情况与1994年和2018年相同，高压造成酷暑天气，预计或成为不亚于这两年的炎热夏季，热带夜天数也有可能增多。