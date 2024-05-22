韩国防长：北韩可能会在美国大选前后进行第七次核试验

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韩国国际广播电台报道：韩国国防部长官申源湜表示，北韩可能会在美国大选前后进行核挑衅。为出席韩美日防长会谈而访问日本东京的韩国国防部长官申源湜29日在东京接受彭博社（Bloomberg News）采访时表示，北韩已做好了核试验的准备，只要北韩下定决心即可进行。目前不能排除北韩为了提高与美国的协商能力而在美国大选前后做出这一决定的可能性。韩美两国政府此前多次表示，北韩已完成了第七次核试验的准备，随时都有可能重启核试验。申源湜长官在韩美日国防部长会谈结束后举行的记者招待会上表示，北韩的核导弹对三国安全构成威胁的事实没有改变，区域内存在多种挑战因素。他强调，无论美国政权如何交替，韩美日安全合作都会持续下去。据悉，韩美日三国在此次防长会谈中签署了《韩美日安全合作框架协议》(TSCF)，该协议是首份为韩美日提供安全合作基本方向和政策方针的文件，旨在应对包括北韩核导威胁在内的区域内挑战、挑衅、威胁，并保障韩半岛和印太地区乃至其他地区的和平与稳定。申源湜长官还对北韩与俄罗斯军事合作表示担忧，并确认北韩到目前为止已向俄罗斯运送了12000个集装箱，这是可以装载560万发炮弹的规模。申源湜认为，俄罗斯不仅在火箭方面，还在北韩所希望获得的常规武器现代化方面提供了技术援助，韩方应该在一定时间内关注这种技术转让将如何改变北韩的武器系统。