韩美商定加强应对北韩核武和大规模杀伤性武器

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韩国国际广播电台报道：韩国国防部31日表示，韩国与美国国防部门为应对大规模杀伤性武器（WMD）的威胁30日在首尔举行了“2024年韩美大规模杀伤性武器应对委员会”（CWMDC）会议。韩国国防部政策企划官尹奉熙（音译）和美国国防部副助理部长理查德·约翰逊（Richard Johnson）作为双方首席代表出席会议。双方对北韩核武器和大规模杀伤性武器能力导致韩半岛和地区局势动荡表示担忧，并就加强韩美对北韩威慑和防御的实效性、应对其使用核武器和大规模杀伤性武器的方案进行了讨论。双方决定通过扩大对北韩核武器和大规模杀伤性武器的信息共享和“合作减少威胁计划（CTR）”项目加强相关部队的能力和专业性。该项目是美国国防部为加强盟国应对大规模杀伤性武器威胁能力而提供的国际安全机制，韩美曾于2019年10月发表《合作减少威胁计划伙伴关系联合声明》。双方一致认为，北俄军火交易等地区大规模杀伤性武器非法扩散问题对包括韩半岛在内的印太地区的和平稳定构成威胁。双方还就北韩进行核武器和大规模杀伤性武器攻击时保护同盟、尽量减少损失和维持战争执行能力的合作必要性形成共识，并决定推进韩美有关部队之间的交流与合作。国防部表示，双方一致认为，今年实施的韩美核生化海上演习（TTX）加强了同盟的危机管理和应对北韩核武器和大规模杀伤性武器威胁的能力。