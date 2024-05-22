韩外交部：已要求日方佐渡金山展览反映“强制性” 将持续与日方磋商

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韩国国际广播电台报道：针对日本佐渡金山强征韩国劳工的展览空间没有有关“强制性”的表述，韩国外交部表示，在与日本谈判的过程中，韩方要求更多、更明确地体现”强制性”的内容，但日本最终接受的是目前的展示内容。外交部一位官员30日做出了上述表示。这位官员说，虽然无法具体说明谈判的内容，但在韩方的坚持和要求下，谈判最终达成了协议。外交部还提出今后有可能对展览内容加以补充。外交部发言人李在雄当天在记者会上表示，外交部将确认有无需要补充以及与日方进一步磋商的地方。据外交部了解，日方将继续进行补充和完善展览的工作。韩国政府以日本公开强制动员韩国劳工在佐渡金山附近劳动和反映“完整历史”为条件，同意佐渡金山入遗。日本在距离佐渡金山两公里处的博物馆展示了朝鲜人等有关招募和介绍朝鲜总督部参与的史料，内容是比起日本人、朝鲜人在更恶劣的环境中劳动，但日本政府并没有使用“强制动员”的表述。韩国外交部一位官员在回答韩国是否要求日本明确使用“强制动员”这一表述的提问时表示，目前难以具体说明谈判的内容。这位官员还说，我们不能说展品上没有具体反映“强制劳动”的内容。韩国总统办公室一位人士29日表示，虽然没有明确的“强制动员”表述，但朝鲜总督府参与招募劳动者和朝鲜劳动者的残酷现实都写在展品上，朝鲜劳动者在逃生时被捕的内容和关押生活的描述也在其中，事实上可以了解到强制劳役的历史和氛围。