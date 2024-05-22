中东战云密布 韩国外交部持续劝告侨民撤离、公民取消旅行计划

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韩国国际广播电台报道：随着以色列袭击黎巴嫩、巴勒斯坦武装组织领导人在伊朗被暗杀，中东局势日渐恶化。韩国外交部对黎巴嫩等国家发布第三级旅游警报，并呼吁当地侨胞撤离、公民取消旅行计划。据外交部消息，该部门第二次官姜仁仙于上月31日在外交部首尔办公大楼主持召开联合情况评估会议，并要求外交部首尔总部和各国使领馆持续劝告第三级旅游警报发布地区的侨胞撤离。外交部还计划劝告欲前往当地旅行的国民取消或推迟行程。第三级旅游警报针对“存在对国民生命和安全构成威胁的严重情况”的国家及地区发布，包括黎巴嫩全境和伊朗、以色列、巴勒斯坦部分地区。姜仁仙还在会上表示，将密切关注中东局势发生骤变的可能性，并要求总部与驻外使领馆之间保持常态联络机制。当地时间30日，以色列为报复黎巴嫩袭击本国占领地区，对黎巴嫩首都贝鲁特实施轰炸；31日，巴勒斯坦哈马斯最高领导人伊斯梅尔·哈尼亚（Ismail Haniya）在伊朗因导弹袭击身亡，中东局势进一步升温。哈马斯31日指以色列为暗杀哈尼亚的幕后凶手；伊朗最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Khamenei, Ayatollah Seyyed Ali）也下令实施“残酷的报复”。