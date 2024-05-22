韩军方存争议思想教育课本时隔七个月完成修改

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韩国国际广播电台报道：因将独岛标注为领土争议地区而引起质疑的韩国军队思想教育教材时隔七个月完成修改工作。国防部1日表示，经过全面研究，对《思想战斗力教育基本教材》中对独岛的表述及标注错误等进行了修改。修改后的教材删除了去年12月发行的原教材中将独岛称为“领土争议地区”的表述，并另行加入了“独岛是大韩民国的固有领土，不能存在领土争议”等表达政府立场和军方守护决心的表述。11处不包含独岛的韩半岛地图也遵循国土地理信息院发行的《大韩民国国家地图集》的标注方式进行了补充。国土部表示，有关部分经过了东北亚历史财团等外部专业机构的验证。原教材中“以与日本建立伙伴关系为目标”的表述也进行了调整，改为“坚决、严正地应对日本部分政治领导人的歪曲历史观和对独岛的不正当领土主张；在韩日共同面临的安全问题上，则以发展面向未来的合作关系为目标，维护韩半岛和东北亚的和平稳定”。此外，原教材中称北韩“国歌”为金日成赞歌，“国歌”这一表述被删除。根据韩国宪法，大韩民国的领土包括韩半岛及附属岛屿，北韩不视作为国家。教材还添加了“北方界线（NLL）是韩国必须守护的海上分界线”这一表述。国防部表示，为对在内部检查过程中发现的流程问题进行完善，委托具有公信力的外部机构和专家予以验证，并进行了多次面对面探讨。国防部还召开了政治教育和文化审议委员会会议，对教材最终版本的适当性进行评估，提高了其完整性。