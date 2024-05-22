韩7月消费者物价上涨2.6%

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韩国国际广播电台报道：7月韩国消费者物价同比上涨2.6%。消费者物价连续三个月下滑，受油价回升影响，7月小幅反弹。据统计厅2日发表的“2024年7月消费者物价动向”资料显示，7月消费者物价指数为114.13(2020年=100)，同比上升2.6%。消费者物价上涨率从3月的3.1%降至4月的2.9%，5月（2.7%）和6月（2.4%）持续下滑，7月上升0.2个百分点。农产品和石油类推动了物价上涨。从各项目来看，农、畜、水产品价格同比上涨5.5%，包括石油类在内的工业产品价格上涨2.6%，从而导致商品物价上涨2.9%。石油类同比上涨8.4%，创2022年10月(10.3%)以后的最高值。其中，汽油和柴油分别上涨7.9%和10.5%。农产品方面，梨(154.6%)、苹果(39.6%)、紫菜(29.6%)、白菜(13.4%)等涨幅较高，梨涨幅创该项统计以来的最高值。服务物价同比上涨2.3%，其中餐饮物价上涨2.9%。不计外出就餐的服务价格上涨3.0%。除变动性较大的项目外，根源物价、农产品及石油类除外指数上涨率为2.1%。农产品和石油类除外的指数上涨了2.1%，较6月（2%）小幅上升。经合组织(OECD)方式的根源物价指数(不包括食品和能源)同比上升2.2%，生活物价指数同比上涨3%。