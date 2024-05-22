韩国在2024巴黎奥运会上夺得9枚金牌

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韩国国际广播电台报道：48年派出最少人员(144名选手)的韩国代表团在2024巴黎奥运会上实现惊人反弹，取得了12年来奥运会的最佳成绩。截至韩国时间4日为止，韩国在2024巴黎奥运会开幕后的第八天，共获得9枚金牌、7枚银牌和5枚铜牌，在奖牌榜上排名第六位。梁智仁(21岁)3日获得巴黎奥运会女子25米手枪项目金牌，为韩国在本届奥运会射击项目夺得了第三枚金牌。与梁智仁同岁的林是见在3日进行的巴黎奥运会射箭女子个人赛上夺冠，实现了2024年巴黎奥运会“三冠王”。韩国代表队获得奖牌的捷报在击剑和柔道比赛中也接连传来。韩国时间4日，韩国在女子佩剑团体赛上获得了奥运史上首枚银牌。由尹智秀、全河英、崔世彬、全恩惠组成的韩国女子佩剑代表队在法国巴黎大皇宫举行的2024巴黎奥运会女子佩剑团体赛决赛中以42比45负于乌克兰队，获得了银牌。这一成绩超过了上届东京奥运会的铜牌，实现了历届奥运会女子佩剑团体项目的最好成绩。另外，韩国时间4日，在法国巴黎战神广场竞技场举行的本届奥运会柔道混合团体铜牌争夺战中，韩国队以4比3战胜了德国队。这是韩国柔道代表队在2024巴黎奥运会柔道混合团体赛中首次获得了铜牌。韩国柔道队在本届奥运会上共夺得2枚银牌、3枚铜牌的成绩。截止韩国时间4日为止，在2024巴黎奥运会综合奖牌榜上，韩国以9金、7银、5铜，名列第六名。中国、美国、法国、澳大利亚和英国分别排名第一至第五名。