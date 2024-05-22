联合国等国际机构表示愿意向北韩提供水灾救援援助

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：多个国际机构日前纷纷表示，愿意对北韩鸭绿江流域发生大规模水灾提供应对援助，并表明了派遣职员到北韩的意向。据美国之音(VOA) 广播电台当地时间3日报道，联合国驻北韩协调员乔·科隆巴诺表示，救援工作仍在继续，不但要做出这样的努力，而且为了支援长期的重建工作，已经做好了返回北韩的准备。科隆巴诺表示，虽然没有官方的伤亡报告，但对于北韩灾区人们的生计手段受到损失深表慰问。负责调整与北韩相关事务的各种国际机构工作的联合国驻北韩协调员科隆巴诺于今年3月正式被任命，但至今尚未进入北韩。红十字会与红新月会国际联合会(IFRC)方面表示，为了解洪灾情况，正在与北韩红十字会密切合作，希望红十字会与红新月会国际联合会职员重返北韩。据悉，上月底鸭绿江一带出现特大暴雨，平安北道新义州市和义州郡、慈江道满浦市等地区发生洪水，造成大规模损失。国际机构正在关注并试图寻找向北韩提供人道主义援助的可能性。韩国统一部次官金秀卿(音译)2日在韩联社电视台的节目中表示，据其所知，多个国际机构已经向北韩提出了援助提议，北韩对此会做出何种反应，政府也在密切关注。目前北韩似乎没有正式向国际机构通报其具体的受灾规模或灾情。