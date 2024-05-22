金正恩在水灾后首次回应：敌人捏造人员伤亡

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韩国国际广播电台报道：北韩国务委员会委员长金正恩批评韩国媒体对最近水灾造成人员伤亡进行夸大其词的报道。金正恩在北韩发生水灾后首次对韩国做出反应，这被视为北韩拒绝韩国政府2日提出的支援水灾救助物资，北韩将延续对决局面。据北韩官方媒体朝鲜中央通讯社（以下简称“朝中社”）报道，金正恩委员长对救助水灾地区居民的直升机部队进行了慰问，并授予勋章和鼓励。金正恩在会上表示，敌人的垃圾媒体正在传播捏造舆论，推测我方受灾地区的人员伤亡超过1000名或1500名、在执行救援任务时，多架直升飞机坠落。金正恩表示，首尔那些痴迷于这种宣传的人的阴险目的是显而易见的，敌人是无法改变的敌人。据韩国政府推测，因北韩水灾而死亡、失踪者为1000至1500名。但此前《劳动新闻》主张，新义州市和义州郡有5000多名居民被孤立在浸水危险区域，通过空军直升飞机救助了4200名居民。一位北韩消息灵通人士透露，在救助过程中，多架直升飞机坠毁。北韩国务委员会委员长金正恩表示，在执行任务时，有一架直升飞机迫降，庆幸的是所有飞行员都平安无事，并称，在此期间并没有飞机坠毁。朝中社报道说，金正恩委员长表示，北韩不会为了灾后重建或人民生活而放弃国防，也不会为了国防而疏忽关心人民生活。在韩国提议向北韩提供援助后，北韩并没有通过南北联络渠道做出任何回应。