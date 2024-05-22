北韩称向最前线部署250个新型战术弹道导弹发射架

韩国国际广播电台报道：北韩宣布，250个新型战术弹道导弹发射架被部署至最前线。据北韩官方媒体朝鲜中央通讯社5日报道，新型战术弹道导弹武器系统交接仪式4日在平壤举行，主要军工企业生产的250个新型战术弹道导弹发射架被移交给北韩第一线边境部队。从北韩媒体公布的照片来看，被移交的武器系统应为“火星-11LA”近程弹道导弹发射架。北韩国务委员会委员长金正恩携女金主爱出席交接仪式，这是金主爱自今年5月14日以来首次在公开场合露面。金正恩在讲话中表示，从现在起这些军事装备将交付我军，在朝鲜民主主义人民共和国（北韩）边境地区负责重要军事活动；当然这只是实现了我国（北韩）一线部队导弹武力建设计划的第一阶段目标。金正恩称，美国主导的同盟关系已转变为以核为基础的军事集团，其本质和性质均发生了变化，我国（北韩）正面临战略性、结构性重大变化。这一情况凸显出，我国（北韩）完全没有理由满足于当前所拥有的战争遏制力。金正恩强调，我们所面对的美国绝不是执政几年后就下台的政府，而是我们的子孙后代也将世世代代面对的敌对国家。分析指出，这意味着无论11月美国大选结果如何，北韩都将继续从事非法核导开发。金正恩参观发射架时表示，当前举国上下都在为水灾后的重建工作奋力拼搏，但我们（北韩）仍举行了新型武器系统交接仪式，这体现了我党在任何环境下都将毫不犹豫地推进加强国防力量的坚定意志。此前韩美两国制定或履行北韩核武应对计划时，北韩都会做出口头威胁，称韩美两国须为韩半岛紧张局势负责。此次北韩将战术导弹发射架部署至前线部队，其目的在于使这种威胁变得更加切实可见。