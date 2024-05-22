韩国政府：亚洲股市反应过度敏感

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韩国国际广播电台报道：针对6日出现的包括韩国综合股价指数在内的世界股市暴跌情况，四名经济金融机构领导人认为，包括韩国在内的亚洲股市有过度敏感反应的一面。并再次向市场传达了冷静、合理做出决策的信息。韩国经济副总理兼企划财政部长官崔相穆6日在首尔中区的全国银行联合会馆与韩国银行总裁、金融委员会委员长、金融监督院院长和经济首席秘书进行了宏观经济金融悬案恳谈会。与会者在会上讨论了包括5日韩国综合股价指数暴跌在内的最近国内外金融市场动向，并讨论了今后的应对方向。与会者就韩国股市大幅下跌的原因指出，7月雇佣指标疲软导致经济放缓的忧虑凸显；对主要科技企业业绩的担忧和估值的负担；日本银行加息后日元套利交易清算；中东局势不稳再次浮出水面等。在美国市场对上述因素的评价并不充分的情况下，周末过后，先从亚洲股市开始，包括韩国在内的亚洲股市反应过度。另外，过去股市暴跌时，实体、股票、外汇、债券市场伴随着实质性的冲击，而此次股市调整因受到海外冲击而仅限于股市进行了调整。这是与过去截然不同的罕见现象。韩国经济副总理崔相穆表示，在韩国经济逐渐复苏的情况下，外汇、资金市场也呈现出良好的趋势。政府和央行对外部冲击而带来的市场变动性具有充分的政策应对能力。并指出，市场参与者有必要防备过度不安心理的扩散，做出冷静合理的应对决策。