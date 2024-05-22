韩6月经常收支实现122.6亿美元顺差

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韩国国际广播电台报道：以半导体为中心的对外出口呈现向好态势，韩国经常收支连续两个月实现顺差。据韩国央行韩国银行7日发表的“2024年6月国际收支”初步统计资料显示，6月韩国经常收支实现122.6亿美元顺差，创下自2017年9月(123.4亿美元)以来的最高值。出口以半导体和信息通信设备等为中心同比增加8.7%，为588.2亿美元，连续9个月保持增势。从产品种类来看，半导体出口剧增50.4%，带动了整体出口增加，信息通讯设备(26%)、石油制品(8.5%)、汽车(0.5%)出口均有所增加；相反，机械类、精密仪器(-1.4%)、化工商品(-7.5%)、钢铁产品(-18%)出口则有所减少。从出口地区来看，面向东南亚(27.9%)、美国(14.8%)、中国(1.8%)的出口均有所增加。同期，进口额为473.5亿美元，同比下降5.7%，原材料(-6.6%)、资本材料(-4.6%）、消费材料(-15.6%)均同比减少。此外，服务收支出现16.2亿美元的逆差，逆差规模环比有所扩大。尤其是旅游收支逆差同比扩大至9亿美元。初次收入账户收支实现26.9亿美元顺差，顺差幅度较上月(17.6亿美元)有所扩大。6月金融账户净资产(资产-负债) 增加122.4亿美元，这是2020年10月实现187.5亿美元顺差以来的最大增加。