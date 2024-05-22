韩国维持士兵手机使用时间不变

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：韩国士兵目前限于每日任务结束后使用个人手机，国防部为放宽士兵手机使用时间进行了三次试点运营，最终决定维持手机使用时间不变。国防部7日表示，士兵的手机使用时间维持在“每日任务结束后”不变，但完善了对训练兵、军队医院住院患者等的使用时间。由此，普通士兵的手机使用时间将维持在平日下午6时至9时，周末上午8时30分至晚上9时。但训练兵周末和公休日各使用1小时，士兵患者在住院期间允许全天使用，由此进行了部分改善。“放宽士兵手机使用时间旨在营造未来一代兵营环境”是尹锡悦政府施政方针之一，不过尚难全面实施。国防部决定维持士兵手机不变的理由包括：尽管加强处罚，但违规次数并未减少；持续揭发违反保安、非法赌博等违规事项；对当天的任务产生负面影响；中断与伙伴的对话。国防部介绍说，去年下半年以45个部队的6万名士兵为对象实施第三次试点运营，当时允许全天使用手机，并在违反规定时加强了处罚和惩戒力度，但违规次数并没有大幅减少。在第三次试点运营之前的去年上半年6个月里，全军士兵违规达1014起，第三次试点运营的下半年的6个月小幅减少到1005起。不过，除陆军外，其他军队的违规次数都有所减少，特别是空军，降幅达65%。