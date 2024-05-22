韩政府9日起接受电商欠款受害企业资金支援申请

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将从9日起接受因电商薇美铺和TMON拖欠贷款而遭受损失企业的资金支援申请。政府7日在副总理兼企划财政部长官崔相穆的主持下举行经济相关部长级会议，讨论了薇美铺和TMON事态的追加应对和制度改善方向。政府决定加快对消费者的退款速度，拖欠的普通商品款项将通过信用卡公司和支付网关公司（PG）在本周内完成退款。政府还说，已要求相关企业提供协助，以期商品券和小额结算等也能顺利得到退款。对于在旅行、住宿、机票等项目遭受损失的消费者，将于本周内完成集体纠纷调解的受理，下周起进入调解流程。截至本月5日，集体纠纷调解申请总计5360起。政府决定对旅游商品以外的普通商品、通信销售商也实施集体纠纷调解。政府还决定对因未结算销售款而遭受损失的企业提供流动性资金支援。政府将从9日起接受规模达2000亿韩元的紧急经营稳定资金申请，受损企业可在小工商户振兴公团和中小企业振兴公团官网及地区本部申请。小工商户以3.51%的利率最多可获得1.5亿韩元的贷款，中小企业以3.4%的利率最多可获得10亿韩元的贷款。另外，13个广域地方自治团体也将提供约6000亿韩元规模的紧急经营稳定资金支援。信用保证基金、企业银行的金融支援也将从9日开始受理，预计14日开始提供资金援助，总计3000亿韩元规模，每家企业最多可获得30亿韩元贷款，利率为3.9~4.5%。