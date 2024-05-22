韩美日计划今年构筑新的对北制裁履行监督机制

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韩国国际广播电台报道：韩国、美国和日本决定今年构筑对北韩制裁履行监督机制。韩国外交部透露，外交部外交战略情报本部长赵九来、美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克(Daniel Kritenbrink)、日本外务省亚洲大洋洲局局长鲶博行7日举行有线电话协商。三国决定，今年成立新的监督体系，以取代因俄罗斯行使否决权而于今年4月结束任期的联合国安理会对北韩制裁委员会专家小组，并加快有关协商进程。专家小组针对涉嫌违反对北制裁的事例进行调查，并发行有关报告，从中起到了监督作用。今年4月联合国对北韩制裁委员会专家小组因俄罗斯反对延长任期而解散。韩美日三国还对北韩发射弹道导弹等挑衅威胁韩半岛和地区和平与稳定的行为深表忧虑。并表示，三国对实现北韩无核化拥有坚定的意志。韩国外交部还表示，敦促北韩立即停止营造不稳定局面的行为。并决定，韩美日通过密切合作，坚决应对北韩的任何挑衅。三国再次确认了应对北韩和俄罗斯的军事合作、切断北韩的资金来源、改善北韩居民人权等合作意志。美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿克里滕布林克是负责美国政府北韩政策的官员，他与韩国外交部长官赵兑烈通话尚属首次。据悉，美国国务院对北韩政策高级官员正·朴（音译）上月突然辞职。