kakao集团创始人金范洙涉嫌操纵股价被起诉 涉案规模达2400亿韩元

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韩国国际广播电台报道：kakao创始人、经营革新委员长金范洙在拘捕状态下被移交法院。首尔南部地方检察厅8日表示，金范洙涉嫌违反《资本市场法》，对其提出拘捕诉讼。kakao前董事长洪银泽、kakao娱乐前董事长金性洙被不拘捕起诉。据检方消息，金范洙涉嫌在去年2月16日至17日、27日至28日收购SM娱乐的过程中操纵该公司股价，使股价保持在高于公开买入价（12万韩元）的水平上，以妨碍竞争对手HYBE的公开收购。检方认为，金范洙和kakao负责投资事务的前董事长裴宰铉、私募基金管理公司OneAsia Partners在2月16日、17日、27日三天内，以OneAsia Partners的名义分363次高价买入总计约1100亿韩元的SM娱乐股份。检方指出，同月28日，金范洙还和洪银泽、金性洙共同谋划，以kakao和kakao娱乐的名义分190次买入总计约1300亿韩元的SM娱乐股份。在这一过程中，kakao、kakao娱乐和OneAsia Partners所持SM娱乐股份合计已“超过5%”，达到须向股市监管部门报告的水平，但金范洙涉嫌隐瞒OneAsia Partners的持股情况。检方认为，kakao娱乐陷入经营困境，因此kakao集团有组织地策划了对SM娱乐的收购。数据显示，以2022年为准，kakao娱乐总资产为2.9248万亿韩元，但债务高达1.5518万亿韩元、当期净亏损约4380亿韩元，经营极度困难。检方指出，kakao试图通过收购现金资产丰富、经营状况良好的SM娱乐来改善kakao娱乐的情况。检方认为，kakao投入了集团所属子公司的力量，有计划、有组织地操纵股价。金范洙要求集团高层以不显示出kakao收购SM娱乐意图的方式妨碍HYBE的股份公开收购，达到收购SM娱乐的目的。HYBE公开收购SM娱乐股份期间，kakao集团还公布了暗示有可能参与以炒作股价为目的的收购战的文件，采用多种方法妨碍HYBE的公开收购。在这一过程中，kakao集团与娱乐业无关的资金、旗下子公司的经营资金也被用于股价操纵。检方还发现，kakao高层和员工对外一致宣称无意阻碍HYBE的公开收购，并删除了有关聊天群，有组织地销毁证据。金融监督院特别司法警察就SM娱乐收购事件于去年10月、11月先后将金范洙等kakao集团高层移交检方并建议起诉。此后检方对kakao集团部分办公室进行了搜查，上月对金范洙进行非公开传唤调查后申请了拘捕令。法院于上月23日批准了拘捕令。