韩国获得巴黎奥运会乒乓球女团和跆拳道女子67公斤级以上级铜牌

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韩国国际广播电台报道：韩国选手在2024巴黎奥运会闭幕前一天再添2枚铜牌，时隔12年荣获奥运会30枚奖牌的佳绩。由申裕斌、田志希、李恩惠组成的韩国乒乓球队当地时间10日在法国巴黎南巴黎竞技场举行的2024巴黎奥运会乒乓球女子团体铜牌赛争夺战中以3比0战胜由万远和单晓娜组成的德国队，获得了铜牌。至此，韩国乒乓球队自2008年北京奥运会获得铜牌后，时隔16年再次获得该项目奖牌。此前在乒乓球混双项目上与林钟勋一起获得铜牌的申裕彬在本届奥运会上获得了第二枚铜牌，并成为继1992年巴塞罗那奥运会(金泽洙和玄静和)之后时隔32年首次在一届奥运会上获得2枚奖牌的乒乓球选手。韩国乒乓球队在本届奥运会上摘得2枚铜牌，这是自2012年伦敦奥运会获得1枚男子团体银牌以后的最好成绩。另悉，备受期待的韩国跆拳道选手李多彬在巴黎大皇宫举行的巴黎奥运会女子67公斤以上级半决赛中败北，但是在争夺第三名的比赛中，以2比1的击败了德国选手罗兰，摘得了铜牌。至此，2020东京奥运会银牌得主李多彬连续两次获得奥运奖牌。韩国选手朴泰俊和金宥珍在2024巴黎奥运会跆拳道男子58公斤级和女子57公斤级项目荣获金牌。 至此，韩国在本届巴黎奥运会跆拳道项目中共多得2枚金牌和1枚铜牌。截止韩国时间11日为止，在2024巴黎奥运会综合奖牌榜上，韩国以13金、8银、9铜，名列第七名。中国、美国、澳大利亚、日本、法国和英国分别排名第一至第六名。自2012年伦敦奥运会(31枚奖牌)以来，韩国奥运奖牌数时隔12年首次恢复至30枚。时隔100年再次点燃巴黎的奥运圣火将在韩国时间12日凌晨4时在法国巴黎市郊圣但尼(Saint Denis)的法兰西体育场举行的闭幕式后熄灭。