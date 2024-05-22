巴黎奥运会落下帷幕 2028年洛杉矶再相会

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韩国国际广播电台报道：继1924年之后时隔百年再次在文化艺术之都巴黎举行的夏季奥运会落下帷幕，下届奥运会将在美国洛杉矶举行。2024年巴黎奥运会闭幕式于韩国时间12日上午4时在法国巴黎附近的法兰西体育场举行，历时17天的征程画上句号。巴黎奥运会于当地时间上月26日拉开帷幕，来自全球205个国家奥委会的选手和国际奥委会组建的难民选手代表团、总计10500余名围绕32个大项的329枚奖牌展开了激烈竞争。本届奥运会期间大大小小的问题不断。马拉松游泳和铁人三项的赛场、巴黎塞纳河的水质持续受到质疑，开幕式上播报员还把韩国错念成“北韩”。比赛持续到奥运会闭幕的前一天，美国在最后举行的女子篮球决赛中战胜法国，最终以40枚金牌、44枚银牌、42枚铜牌的成绩领先中国（40金、27银、24铜），连续第四次排名夏季奥运会奖牌榜榜首。韩国以13枚金牌、9枚银牌、10枚铜牌的成绩在奖牌榜上排名第8位，奖牌总数为32枚。这是继1988年首尔奥运会（12金、10银、11铜）之后韩国在历届夏季奥运会中取得的第二佳绩。本届大会，韩国仅派出了144名选手参加22个项目，为此大韩体育会制定了5枚金牌的目标。不过韩国选手发挥出色，最终夺得13枚金牌，与2008年北京奥运会、2012年伦敦奥运会同为最高纪录。来自全球各地的选手依依不舍地道别、相约四年后在美国洛杉矶再相会。闭幕式以一支赞美巴黎的视频开启，最大亮点是旗手入场和选手代表团行进，在一片和谐的氛围中结束了这场全球性庆典。男子58公斤级跆拳道金牌得主朴泰俊和女子58公斤级拳击铜牌得主林爱吉被选为韩国代表团的旗手。北韩代表团的旗手为李世雄和金未来。