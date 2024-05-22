韩美本月19日起举行“乙支自由之盾”联合军演

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韩国国际广播电台报道：韩美军方将从19日起举行旨在防御韩半岛的“乙支自由之盾（UFS）”定期联合军演。韩国联合参谋本部和韩美联合军司令部12日在媒体发布会上表示，本次军演的演习规划将反映北韩日渐升级的导弹威胁、全球定位系统扰乱和网络攻击、地海空威胁和近期战争形态等实质性威胁。韩美军方表示，此次演习的重点是应对北韩大规模杀伤性武器，运用丰富资产展开多领域作战。无论遇到任何挑衅，韩美同盟都将进一步提高应对能力、加强应对态势。两国军方还表示，韩军将为互联网攻击和恐怖主义应对、国民安全支援等政府部门的战时应对演习及实际训练提供支持，提高政府层面的国家总动员战执行能力、保护国民的生命和安全。另外，韩美军方指出，在演习期间的联合户外机动训练中，将扩大实施地海空实战性机动和射击训练，提高相互操作性和实战性，展现韩美同盟的联合作战执行能力和决心。此次演习是韩美签署《韩半岛核威慑核作战共同指南》（以下简称《指南》）后实施的首次联演。不过两国军方表示，此次演习不包括涉及《指南》的韩美核作战计划。驻韩美军司令保罗·拉卡梅拉当地时间7月31日在美国智库韩美研究所（ICAS）举办的线上论坛中被问及“乙支自由之盾”演习是否包含假定北韩核武攻击的演习规划时表示，不存在这类内容。在今年6月举行的第三次核磋商小组会议上，韩美两国实际上完成了《指南》的制定工作。《指南》包含在北韩实施核攻击的情况下，整合韩国常规战力和美国核战力予以应对的指导方针。当时两国商定利用政府桌面模拟系统（TTS）和国防、军事部门间模拟训练来演练核磋商小组的任务。韩国联参公报室长李成俊表示，上次核磋商小组会议结束后，韩美两国以整合核武和常规武器的形式举行了“IRONMACE24”模拟训练，与此次“乙支自由之盾”军演分开实施。李成俊还表示，作为此次“乙支自由之盾（UFS）”军演的一个环节，将实施应对北韩核武的训练。另外，此次军演总计将有1.9万余名韩军参加，实施48次联合户外机动训练，并将进行联合登陆训练、联合活力训练和海军陆战队联合训练（KMEP，Korea Marine Exercise Program）训练等。