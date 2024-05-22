尹锡悦总统提名金龙显为新任防长、申源湜为国家安保室长

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统提名总统警卫处长金龙显为国防部新任长官候选人、国防部现任长官申源湜为国家安保室长、国家安保室长张虎镇为外交安全特别助理。总统秘书室长郑镇硕12日在总统办公室举行例行记者会时表示，金龙显历任首都防卫司令官、联参作战本部长等军中要职，是国防安全领域的专家。他以合理的、自我牺牲性的指挥在内外部赢得了很高的声望，他作为本届政府首任警卫处长，比任何人都了解韩军最高统帅的想法，是防长的合适人选。郑镇硕就提名申源湜的原因表示，申源湜是具有30年以上军龄的三星级上将，历任首都防卫司令官、联参副议长、第21届国会议员等，目前担任国防部长官。他在国防安全领域具有丰富的一线经验和视野，对韩国当前面对的安全问题有着高度的理解，是辅佐总统、肩负国家安全重任的合适人选。郑镇硕还表示，为重点处理核心国家利益有关课题，总统决定设立外交安全特别助理职位，并提名国家安全室长张虎镇为首任特别助理。张虎镇是美北关系专家、熟悉北核问题和俄罗斯等四强外交事务的外交官。郑镇硕表示，张虎镇先后担任首任驻俄罗斯大使、外交部第一次官、安全室长等，取得了丰富的成果，是今后能继续在国际形势和外交安全领域辅佐总统的合适人选。另外，尹锡悦总统提名前宪法法官安昌浩为国家人权委员会委员长候选人。郑镇硕表示，候选人自2012年至2018年担任宪法法官，他心怀信念为社会弱势群体发声，对人权有着深刻理解，并在宪法和国际人权方面秉持高标准，是能够提高大韩民国人权水平的合适人选。