8月前10天韩出口额同比增16% 进口额增13%

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韩国国际广播电台报道：截至本月10日，韩国出口同比增长超过16%。关税厅12日公布的《8月1日至10日进出口情况》显示，本月前10天韩国出口为155亿美元，较去年同期增长22.1亿美元，增幅16.27%。按照出口产品来划分，半导体增长42.1%、石油制品增长5.5%、汽车增长63.9%；精密器械则下滑了10.6%。按照出口对象地区来看，对中国出口增长10.7%，对美国增长27.7%，对越南增长3.6%，对欧盟增长18.2%；对新加坡出口则下滑了29.8%。排名前三的中国、美国、越南占据韩国对外出口总额的46.8%。本月前10天进口184亿美元，同比增长21.7亿美元，增幅13.4%。按照产品来划分，原油（83.5%）、半导体（14.7%）、天然气（62.8%）等出现增长，石油制品则小幅下滑（-1.5%）。包括原油、天然气和煤炭在内的能源进口额增长59.4%。关税厅方面表示，近期原油价格上涨，带动进口额上升。按照进口对象地区来看，对中国（5.0%）、美国（16.0%）、日本（17.2%）、澳大利亚（34.8%）的进口有所增长，对欧盟进口（-0.7%）则出现了下滑。8月1日至10日的贸易收支出现2.9340亿美元逆差。