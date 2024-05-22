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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦13日批示了国务会议通过的光复节特别赦免案。尹锡悦政府出台以来第五次实行的此次光复节特赦对象共1219名，将于光复节15日0时生效。此前，国务总理韩德洙13日上午在政府首尔办公大楼召开第35届国务会议，表决通过了特赦、特别减刑、特别复权及特别减免等措施方案。此次赦免名单包括因"舆论回帖造假"事件被判处有期徒刑两年的前庆尚南道道知事金庆洙。前道知事金庆洙在2022年12月作为新年特赦免除了剩下的刑期执行，但因没有获得复权，到2027年12月为止他的被选举权受到限制。不过，通过此次复权便可以参选，他的从政生涯可以东山再起。因"文化界黑名单事件"被判有罪的前青瓦台政务首席秘书赵允旋也恢复了政治权力。此外，前青瓦台政务首席玄伎焕、前总统秘书室政策调整首席秘书安钟范、前国家情报院院长元世勋、前警察总长赵显五、前大田市长权善宅等55名政治家和高层公务员也包括在赦免复权对象中。韩国政府方面表示，此次赦免了为国家和社会做出贡献的公职者和政治家，旨在创造团结与和谐的机会。并表示，为了提高经济活力，赦免了生计型刑事犯和未来成长动力青年刑事犯。另外，政府还表示，在光复节即将到来之际，为国效力、为国牺牲的国家有功人士也被纳入赦免范围。