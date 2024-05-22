政府通过了《25万韩元支援法》、《黄色信封法》再议要求案

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韩国国际广播电台报道：韩国政府在13日的国务会议上审议通过了《全体国民25万韩元支援法》、《黄色信封法》的再议要求行使提案(否决权)。国务总理韩德洙当天在政府首尔办公大楼主持召开的第35届国务会议上表示，在没有充分协商和达成社会共识的情况下，国会单独通过了需要巨大国家财政、给国家经济带来重大负担的法案，对此深表遗憾。韩德洙总理首先就《全体国民25万韩元支援法》（又名《民生恢复支援金支付特别法》）表示，考虑到财政状况和支援效果等，安排和执行预算是行政部门的固有权利。剥夺这种裁决权，立法部强制执行行政部门的细分领域，侵害了固有权限，因此很有可能会推翻作为宪法基础的三权分立的原则。另外，韩德洙总理还提到，在促进消费效果不确定的情况下，反而要筹集支付支援金所需的13万亿韩元以上的资金，只能发行大规模国债。这将给未来一代带来很大的负担。在目前的经济状况下，发行大规模国债反而会使物价和利率提升，从而进一步加重民生困难。韩德洙总理当天针对《黄色信封法(工会及劳动关系调整法部分修订法案)》表示，这是在第21届国会上最终被否决、废除的法案。该法案具有比起对话和妥协，更担心通过暴力来解决问题的倾向。尽管如此，在野党不仅没有解决这些问题，反而添加了更加恶化的内容，再次通过了该法案。让“非劳动者”也受到特别保护，工会的本质受到损害的忧虑越来越大，赔偿损失的限制范围扩大，非法罢工所造成的损失将原封不动地转嫁给业主和国民。本月5日, 尹锡悦总统对上述法案从国会移交至政府的再议要求权的行使时限截至20日。如果尹锡悦总统批准再议要求案，两个法案将被退回到国会进行再议决。