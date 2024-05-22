首尔市外籍家政服务员试点项目选定157个家庭 竞争率为5比1

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国国际广播电台报道：首尔市14日表示，在申请外籍家政服务员试点项目的731个家庭中，最终选定了157个家庭。首尔市表示，从7月17日到8月6日的三周内接受了该试点项目的申请，共计731个家庭提出了申请，竞争率约为5比1，在申请家庭中优先选出了单亲家庭、双职工家庭、多子女家庭和孕妇。此外，还考虑到了子女年龄在7岁以下、家政服务员的工作时间和地区分配等情况。雇佣劳动部、首尔市政府和负责提供该项服务的机关进行协商后作出了最终决定。从选定类型来看，双职工和多子女家庭为97户（61.8%）、一个子女的家庭为39户（24.8%）、孕妇家庭为14户（8.9%）、单亲家庭为7户（4.5%）。在家政服务员的服务时间来看，申请4个小时的家庭为89户（56.7%），8个小时的家庭为60户（38.2%），6个小时的家庭为8户（5.1%）。提供外籍家政服务的机构已于14日通过短信向获选家庭发送通知，并介绍合同中规定的注意事项。获选家庭签约和缴费后，将从9月3日起正式接受该项服务。雇佣劳动部和首尔市政府决定在试点项目期间与服务提供机构共同运营投诉窗口，对相关服务的投诉迅速采取改善措施，并监控用户的满意度。