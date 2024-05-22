韩7月就业人口新增17.2万人 “休息”人口是7月历史新高

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韩国国际广播电台报道：7月韩国就业人口同比增加17.2万人，时隔三个月增幅超过10万人。不工作也不求职的非经济活动人口，即“休息”人口是自2003年开始进行相关统计以来7月的历史最高值 。统计厅14日发布的《2024年7月就业动向》资料显示，7月，15岁以上年龄的就业人口为2885.7万人，同比增加17.2万人。今年5月和6月就业人口的增幅分别为8万人和9.6万人，连续两个月低于10万人，7月则大幅改善。按各行业来看，保健业和社会福利服务业（11.7万人）和信息通信业（8.2万人）的就业人口大幅增加。建筑业（-8.1万人）和批发零售业（-6.4万人）的就业人口则有所减少，减幅有所扩大。按年龄段来看，60岁及以上年龄的增加27.8万人、30岁年龄段增加11万人，50岁年龄段增加2.3万人，20岁年龄段则减少12.7万人，40岁年龄段减少9.1万人。就业率（15岁以上）为63.3%，同比增加0.1%。以经合组织的比较基准，15岁至64岁的就业率上升0.2个百分点，达到69.8%。7月份失业率为2.5%，同比下降0.2%。据统计，非经济活动人口同比增加8.9万人，达到1599.6万人。今年6月时隔40个月首次转增，并连续两个月增长。在非经济活动人口中，“休息”人口为251.1万人，同比增加24.3万人，增长10.7%。这是自2003年开始该项统计以来7月的历史最高增幅，也是受新冠影响较大的2021年1月以来的最大增幅。统计厅表示，7月酷暑天气是“休息”人口增加的主要原因之一。从“休息”人口的年龄来看，60岁及以上年龄人口增加11.4万人，增幅达11.5%；20岁年龄段（4.2万人）、50岁年龄段（3.1万人）等其他年龄段增幅相对较小。