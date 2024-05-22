韩常驻联合国代表：中东紧张局势不断升温 应重启谈判

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韩国国际广播电台报道：韩国常驻联合国代表部代表黄浚局当地时间13日表示，中东地区紧张局势不能这样持续升温，必须立即结束围绕加沙地带的冲突。黄浚局当天出席在美国纽约联合国总部以巴勒斯坦问题为议题的安理会会议时表示，对美国、埃及、卡塔尔等谈判仲裁国发布敦促15日重启谈判的联合声明表示欢迎。黄浚局强调，哈马斯必须参与停火谈判，以色列应遵守安理会决议要求的内容。安理会今年6月10日通过决议，支持加沙地带三阶段停火方案，主要内容包括全面停火六周，以军队从加沙地带人口密集地区撤出并交换部分人质；永久停止敌对行动，包括交换所有幸存人质和以军撤离加沙地带等；开始重建加沙地带和送还死亡人质遗体。美国常驻联合国代表琳达·托马斯·格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）当天也在会议上表示，美国在中东地区的最终目标是缓解紧张局势，遏制和防御未来的任何攻击，避免发生地区冲突。她还说，必须从释放加沙地带的人质和立即达成停火协议开始做起，直至把谈判带到终点。俄罗斯常驻联合国第一副代表德米特里·波良斯基表示，必须考虑采取什么措施缓解加沙地带和整个中东地区的紧张局势，如果需要安理会赴当地查看，就必须付诸实行。另外，本月10日以军轰炸巴勒斯坦加沙地带的一所学校，导致多名平民死亡。黄浚局在当天的会议上表示，以军反复袭击加沙地带的学校、医院、避难所等民间设施，尤其是本月10日轰炸加沙地带的一所学校造成约100人死亡，对此感到震惊并深表忧虑。