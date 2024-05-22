俄罗斯向北韩赠送447只山羊做礼物

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韩国国际广播电台报道：以俄乌战争为契机，俄罗斯与北韩加强了军事合作。据悉，俄罗斯为减轻北韩的粮食困难，向北韩赠送了447只山羊做礼物。美国政治新闻网欧洲版(Politico EU)当地时间13日报道称，俄罗斯总统普京和北韩国务委员长金正恩今年6月在平壤举行首脑会谈，讨论了相互合作方案，随后俄罗斯向北韩赠送了上述礼物。Politico援引俄罗斯联邦兽医和植物卫生监督局的报道称，俄罗斯将这些山羊从本国列宁格勒地区运往北韩罗先市，向北韩赠送山羊旨在向当地儿童提供乳制品，以缓解因新冠疫情等导致的粮食短缺。据北韩官方媒体朝鲜中央通讯社（简称“朝中社”）的一则报道间接证明了俄罗斯向北韩提供山羊的这一事实。报道称，北韩南浦市建设了大规模山羊饲养场，奠定了为当地儿童顺利供应乳制品的基础。据国际人权组织人权观察(HRW)预计，2590万北韩居民中有1070万人营养不良，18%的儿童因慢性营养不良而影响到生长发育。今年6月19日普京赴北韩访问，与金正恩签署了《全面战略伙伴关系条约》，内容为如果一方受到入侵，另一方将立即提供军事援助。西方认为，北韩向入侵乌克兰的俄罗斯提供炮弹等武器，并以此为代价获得煤炭、石油、粮食等援助。