尹锡悦总统提议建立南北对话磋商机制

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统在光复79周年之际强调，韩国的光复是为了自由之斗争的果实。尹锡悦总统还表示，只有当整个韩半岛建立起国民当家做主的自由统一国家，才能实现完全的光复。为此，尹锡悦总统向北韩提议建立“对话磋商机制”。光复79周年庆祝典礼16日上午在位于首尔市钟路区的世宗文化会馆举行。尹锡悦总统在庆典上指出，自韩国国家主权遭到侵犯的那一天起至今，韩国国民书写下了至为伟大的历史，贯穿这一伟大征程的根本价值正是自由。尹锡悦总统表示，1919年三·一运动证明了韩国举国上下怀抱着相同的建设国民当家做主之自由国家的热烈渴望。1945年解放后，为了自由的斗争仍然继续。1948年自由民主主义宪法制定，大韩民国政府在这片土地上建立；北韩南侵导致6·25战争爆发后，韩国与其他自由民主主义国家并肩流血战斗、守护自由，并实现了工业化、“汉江奇迹”和民主化。尹锡悦总统指出，只要分裂状态持续，韩国的光复就是不完整的。韩国所享受的自由必须扩张到自由被剥夺的冻土王国、饱受贫穷和饥饿之苦的北方土地。尹锡悦总统表示，依据宪法要求总统履行的基于自由民主主义的和平统一职责，今天向韩国国民、北韩居民和国际社会宣布韩国的统一愿景和统一推进战略。尹锡悦总统表示，为实现统一大韩民国，在此提出三项课题。第一，韩国国民须坚定推进自由统一的价值观和力量；第二，制造变化，使北韩居民恳切地渴望自由统一；第三，与国际社会联合起来。尹锡悦总统指出，首先，韩国自身必须更坚定地相信自由的价值。目前假新闻已成为一个大规模产业，冒牌知识分子迷惑国民、粉碎自由社会的价值和秩序，这是他们的策略，他们正是阻碍韩国前进道路的反自由、反统一势力。尹锡悦总统接下来表示，韩国还面对着关怀、改变北韩居民，使他们强烈渴望自由统一的课题。首要任务是展开多方面的努力，推动北韩人权得到实质性改善。尹锡悦总统指出，必须如实、准确地向韩国国民和国际社会反映北韩人权的惨状。韩国将推进举办“北韩人权国际会议”，全方位扩散关于北韩人权的讨论；并建立“北韩自由人权基金”，积极支持促进北韩居民的自由和人权的民间活动。另外，韩国将继续推进旨在保障北韩居民生存权的人道主义援助。尹锡悦总统强调，韩国必须为北韩的未来一代播种对自由统一的梦想和希望，韩国将扩大北韩居民的信息接触权，使他们能够通过多种渠道接触到各类外部信息。尹锡悦总统表示，韩国将敞开南北对话之门，并提议建立南北政府间工作层面上的对话磋商机制。这一机制可对缓解紧张、经济合作、人员交流、文化交流、灾难和气候变化应对进行磋商，也可讨论离散家属、国军战俘等人道主义问题。尹锡悦总统表示，他敦促北韩政府予以回应，通过对话与合作，使南北关系取得实质性进展。尹锡悦总统最后表示，韩国的分裂是国际政治的产物，因此很难依靠一己之力实现统一。韩国将和志同道合的国家共同创建“国际韩半岛论坛”，巩固与盟友及友好国家的自由联合阵线，努力推动形成对韩国统一的共识。