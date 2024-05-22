光复79周年庆祝典礼举行 独立运动团体、在野党等拒绝出席

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韩国国际广播电台报道：为纪念光复79周年，韩国行政安全部于15日上午10时在首尔世宗文化会馆举办主题为“重新找回的国家、伟大的国民，更大的大韩民国”的庆祝典礼。独立有功者遗属、国家主要人士、驻韩外交官代表团、社会各界代表、市民和学生等2000余人出席典礼。典礼分为开幕表演、国民礼仪、主题视频播放、贺词、庆祝表演、光复节歌曲合唱、三呼万岁等环节。2024年巴黎奥运会射箭项目三金得主林是见朗读对国家的誓词。行政安全部在光复节之际选定了121名独立有功表彰对象，并在庆典上向5名独立有功者遗属授予称号。光复会等独立运动团体15日则未出席政府举办的庆祝典礼，而在孝昌公园白凡纪念馆另行举行纪念仪式。独立运动团体此举旨在抗议陷入“新右派”争议的金亨锡被任命为独立纪念馆馆长。政府和独立运动团体分开举办光复节纪念活动还是有史以来的首次。独立运动团体举办的纪念仪式由包含37个团体的独立运动团体联合和包含25个独立运动家宣传团体的抗日独立先烈宣扬联合共同主办。光复会成员、独立运动家遗属、有关纪念活动会及团体成员等350余人，共同民主党党鞭朴赞大、祖国革新党党首曺国等在野党人士约100名出席仪式。由于在野党抗议独立纪念馆馆长人选、拒绝出席光复节庆祝典礼，朝野为此互相谴责并推卸责任。国民力量党党首韩东勋15日出席政府举办的庆祝典礼后向媒体表示，光复节是韩国全体国民庆祝的活动，其认为在野党刻意不出席、营造出国家分裂的氛围，是不妥当的举动。共同民主党党首职务代理朴赞大表示，尹锡悦政权的作为令人分不清现在到底是日帝强占期，还是已经解放。党内将组建“阻止尹锡悦政权歪曲历史工作小组”。另外，国会议长禹元植也拒绝出席庆祝典礼。他表示，不会出席歪曲独立运动、贬低历史的光复节庆祝典礼。