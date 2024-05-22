美、中等15国首脑向韩国政府致贺信 拜登称韩美同盟为印太安全核心轴

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韩国国际广播电台报道：美国、中国等15国首脑在光复节当天向韩国政府致贺信。外交部官员表示，截至14日，美国、中国、教皇厅、不丹、比利时、巴林、印度、乌克兰、沙特阿拉伯、斯里兰卡、土库曼斯坦、匈牙利等国家首脑向尹锡悦总统致贺信。据外交部透露，美国总统拜登在贺信中表示，值光复节之际，谨向尹锡悦总统和大韩民国国民致以祝贺。美国为能与大韩民国共同守护和平、安全、自由而感到自豪。拜登还表示，韩美同盟在70多年的时间里始终是印太地区安全和繁荣的核心轴。一直以来两国守护民主价值、坚定应对北韩鲁莽的威胁，如今韩美合作正扩大至太空、新技术和清洁能源等新领域。期待两国在共同应对国际社会最紧迫挑战的同时，进一步深化两国国民间紧密的纽带关系。中国国家主席习近平表示，两国是重要近邻，也是合作伙伴。希望与尹锡悦总统一起推动两国关系健康、稳定地发展。乌克兰总统泽连斯基对韩国向乌克兰提供安全和人道主义援助、以及对战后重建的参与意愿表示感谢。泽连斯基还说，希望与尹锡悦总统继续进行对话。美国国务卿布林肯当地时间14日发表声明说，谨代表美国政府真诚祝贺韩国国庆节，两国维护国际和平稳定、人权和个人自由等共同的价值，今后也将继续并肩合作。1945年8月15日，日本昭和天皇向全日本广播发表投降诏书，正式承认战败。日本将这一天称为“追悼阵亡者和纪念和平之日”或“终战纪念日”。日本首相岸田文雄当天上午向靖国神社供奉祭祀费，部分内阁成员和国会议员前往参拜。